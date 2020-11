F1, Felipe Massa: “Regresso do Alonso pode ser negativo…”

O antigo piloto da Fórmula 1 Felipe Massa acha que o regresso de Fernando Alonso à Fórmula 1 em 2021 possa ser igual ao regresso de Michael Schumacher em 2010 pela Mercedes.

Massa, que foi companheiro de ambos na Ferrari, disse ao jornal AS que “o Fernando é um fenómeno. No entanto, é preciso recordar que ele chega a uma equipa que não está nas primeiras posições e que ele está de fora da Fórmula 1 há dois anos. Não se pode esconder que o regresso dele pode ser negativo, como aconteceu com o Schumacher, que esteve fora durante três anos antes do regresso”.

“Ele terá 40 anos e vai estar a lutar contra pilotos de 20-25 anos. Apesar de reconhecer que o talento do Alonso é enorme, a idade é um problema. Mas para a Fórmula 1 é muito positivo”, finalizou Felipe Massa.