F1, Felipe Massa: “O momento de Vettel e da Ferrari acabou…”

O antigo piloto de Fórmula 1 Felipe Massa é da opinião que a não renovação da Ferrari com Sebastian Vettel foi a decisão acertada. Para 2021, a Ferrari já contratou Carlos Sainz, enquanto Vettel vai para a Aston Martin [Racing Point em 2020].

Ao jornal AS, Massa afirmou que “o carro é o mais importante e sem um carro competitivo não podes vencer. Por outro lado, acho que o momento do Sebastian acabou. Ele não está a ter o desempenho esperado de um piloto quatro vezes campeão do mundo e a equipa está correta em querer mudar”.

“Ele acha que não está a ser bem tratado pela equipa e para a Ferrari não é bom ter um piloto nesta situação, sem resultados”, finalizou o brasileiro, que correu na Ferrari de 2006 a 2013.