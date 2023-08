F1, Felipe Massa: “O Fernando Alonso devia saber do Crashgate” | AutoSport

Felipe Massa, apesar das poucas (ou nenhumas hipóteses) de ser bem-sucedido, iniciou o processo judicial para sobre possíveis irregularidades no título de 2008 que lhe escapou por um ponto.

Massa disse também que Fernando Alonso saberia do que se passou nessa altura, fazendo dele um cúmplice:

“Falei com Alonso em algumas ocasiões, quando éramos companheiros de equipa [na Ferrari]”, disse Massa ao Motorsport.com brasileiro. “Logicamente, Fernando sempre insinuou que a culpa não era dele, mas ele sempre mudava de assunto. Eu nunca tive uma conversa clara, quando uma pessoa aceita e fala é quando essa pessoa é clara sobre as coisas. Quando a pessoa não quer falar da forma correta, sabemos que se calhar ele sabia de tudo. Eu tenho a certeza que ele sabia.”

“Bem, com Nelson Piquet Jr., falei depois do que aconteceu em 2009 e, obviamente, não temos uma boa relação”, acrescentou. “De qualquer forma, tudo o que ele tentou fazer quando o revelou, é claro, toda a gente sabia. Ele bateu de propósito numa corrida que foi manipulada para que o seu colega de equipa ganhasse, por isso não vou falar com ele. Tudo o que ele fez foi claro. Tentei falar com o pai dele [Nelson Piquet, tricampeão mundial de F1], mas o pai não quis falar comigo.”

Massa disse que pretende ir até ao fim neste processo:

“É bastante claro que vamos terminar apenas quando tivermos um resultado que acreditamos ser correto para a justiça do desporto”, disse. “Foi por isso que decidimos reunir uma equipa jurídica muito grande e importante. Estou a fazer isto pelo desporto, estou a fazer isto para mostrar que a manipulação não faz parte do nosso desporto. Não estou a fazer isto por dinheiro, estou a fazer isto pela justiça do desporto. Por isso, tudo o que as pessoas tentam escrever sobre o dinheiro está completamente errado. A compensação existe de facto. Por exemplo, agora estou a gastar muito dinheiro neste caso, mas não estou a fazer isso [pelo dinheiro].”