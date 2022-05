F1, Felipe Massa: ” Há pilotos que são definitivamente piores que Mick Schumacher” | AutoSport

Felipe Massa defendeu Mick Schumacher depois do incidente no Mónaco onde destruiu parte do seu monolugar, numa saída de pista violenta. Para o ex-piloto da Ferrari, Mick tem muita qualidade mas estará a sentir a pressão de ter um colega de equipa de um nível incomparavelmente superior ao que teve no ano passado:

“Ele ganhou a Fórmula 3 e a Fórmula 2, e não se faz isso por engano”, disse o brasileiro ao jornal Bild. “E com todo o respeito, há pilotos na Fórmula 1 que são definitivamente piores. Não me surpreende que ele tenha tido vários acidentes, porque tem um novo colega de equipa que o desafia muito mais. Mick tem de ir mais até ao limite porque Kevin Magnussen mostra o que é possível com os Haas. Quando se assume mais riscos, é mais fácil cometer erros”.