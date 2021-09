F1, Felipe Massa: “George Russell é um piloto especial” | AutoSport

George Russell irá na próxima época entrar numa das melhores equipas da F1, enfrentando um dos melhores pilotos de sempre do desporto. Uma situação que Felipe Massa conhece bem.

Massa entrou na Ferrari numa altura em que a Scuderia dominava por completo, graças ao talento, trabalho e tenacidade de Michael Schumacher, que era a grande referência da altura. É uma situação em tudo similar à que vai viver Russell na Mercedes. Massa recordou os primeiros tempos na Scuderia:

“Tive a minha primeira oportunidade com uma grande equipa na Ferrari”, disse ele à Sky Itália no fim-de-semana passado em Monza. “Sabemos como é difícil entrar numa Ferrari quando se tem ao seu lado Michael Schumacher. Tentei aprender muito, tentei fazer o que ele fazia, segui-lo, fazer o mesmo ou pensar no que poderia fazer de forma diferente que talvez me pudesse dar uma vantagem maior”.

“Consegui aprender e crescer durante o campeonato. E isto deu-me muita força porque sentia que era forte dentro da equipa e sentia que podia ganhar ou fazer poles. Isto foi muito importante para mim, fez-me crescer muito. E eu penso que Russell é um piloto especial. É um piloto que tem uma velocidade que é realmente incrível. O que ele provou até agora, é um piloto que precisa de um carro competitivo, é um piloto que pode brilhar quando tiver um bom carro. Com certeza ele terá um companheiro de equipa que sabemos que não é fácil. Mas penso que ele tem uma boa mentalidade e que é um piloto tranquilo. Ele pode mostrar muito já desde o seu primeiro ano na Mercedes, na minha opinião. Se ele não for paciente e humilde, pode ser negativo. Deve ter muita paciência, trabalhar mais do que qualquer outra pessoa, é isto que os campeões fazem”.