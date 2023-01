F1, Felipe Massa: “Foi bastante difícil trabalhar com Fernando Alonso” | AutoSport

Fernando Alonso não tem fama de ser bom companheiro de equipa. Apesar de ser respeitado e o seu talento reconhecido por todos, há também uma grande maioria que o considera um colega de equipa difícil. Felipe Massa também pensa o mesmo.

O piloto brasileiro representou a Ferrari durante oito épocas (2006 a 2013) tendo sido colega de equipa de Michael Schumacher, Kimi Raikkonen e Fernando Alonso. E o espanhol terá sido o colega mais difícil de Massa:

“Antes de mais, ele era um piloto espantoso. Não há nada que se possa dizer. Mas foi bastante difícil trabalhar em conjunto dentro da equipa. Na verdade, a equipa estava dividida no meio. E no final, não foi bom para os resultados da equipa e também, para mim. Não me senti suficientemente forte para trabalhar, para obrigar a equipa a ouvir-me. Isso foi bastante difícil. Mas de qualquer modo, também houve alguma aprendizagem”.