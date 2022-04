F1, Felipe Massa: “Ferrari é a nova referência” | AutoSport

Felipe Massa está agradavelmente surpreendido com o trabalho desenvolvido pela Ferrari. O ex-piloto brasileiro de F1 elogiou o trabalho da Scuderia:

“A Ferrari é forte em qualquer temperatura, em qualquer pista, com qualquer tipo de pneu. Eles são a nova referência. Estou muito impressionado com as pessoas em Maranello e com a forma como compreenderam as novas regras. Não é surpreendente que eles estejam tão à frente na luta pelo título, mas não devem celebrar demasiado cedo porque a época ainda é longa. Eles ainda não ganharam o título”, disse Massa em declarações retiradas do Sport Bild e da La Gazzetta dello Sport..

“Há agora circuitos a surgir onde a downforce desempenha um papel importante. Estou a pensar em Imola, Espanha e Mónaco. Eles serão ainda mais rápidos nessas pistas. A Red Bull tem muita velocidade de ponta, mas a Ferrari tem muito equilíbrio nas curvas”.