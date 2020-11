F1, Felipe Massa: “Espero que o Michael (Schumacher) possa ver o seu filho na F1”

O antigo piloto da Fórmula 1 e antigo companheiro de equipa de Michael Schumacher, Felipe Massa, espera que o sete vezes campeão do mundo consiga ver o seu filho Mick correr na Fórmula 1.

Depois do Presidente da FIA, Jean Todt, ter dito que “ele [Michael Schumacher] segue a carreira do filho”, Massa afirmou ao AS: “Será brilhante ver outro Schumacher na Fórmula 1 e espero que o Michael possa ver o filho na competição. Acho que ele [Mick Schumacher] vai vencer a Fórmula 2 este ano e estará na Fórmula 1 no próximo ano com a Haas”.

“É um sonho para qualquer pai ver o filho na Fórmula 1 e espero que ele consiga melhorar e ter essa sensação”, afirmou Massa.