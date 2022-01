F1, Felipe Massa: “Depois de 2009, a Ferrari deixou de ser uma das melhores equipas” | AutoSport

Felipe Massa afirmou recentemente que a Ferrari já há muito tempo que não é das melhores equipas. O piloto brasileiro conheceu bem a realidade da equipa e deu a sua opinião sobre o momento atual da equipa.

Em declarações ao AS, Massa disse: “Os melhores anos da Ferrari foram com [Michael] Schumacher, depois 2006, 2007, 2008. Depois de 2009, a Ferrari deixou de ser uma das melhores equipas. Tem havido muitas mudanças e é importante manter a cabeça fria. Isso é difícil na Ferrari. O problema da Ferrari não é um problema de pilotos, é um problema do carro, um problema da equipa”, disse Massa.

Mas, acrescenta, Ferrari e McLaren irão provavelmente envolver-se na luta pelo título:

“Se houver grandes mudanças pode haver surpresas, embora isso seja difícil”, disse ele. “Penso que as grandes equipas continuarão a estar no topo, como a Mercedes e a Red Bull. Mas talvez também a Ferrari ou a McLaren. Normalmente as grandes equipas são mais propensas a começar o ano no topo. Espero que com as mudanças a Ferrari possa ganhar novamente em 2022. Eu sou um Ferrarista. Mas não é fácil. É preciso muito trabalho árduo e uma cabeça fria para obter bons resultados”.