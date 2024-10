F1: Felipe Massa apoia Max Verstappen na polémica com a FIA

Depois da polémica entre a FIA e Max Verstappen, que resultou numa penalização ao piloto da Red Bull, por usar linguagem imprópria numa conferência de imprensa, várias personalidades colocaram-se ao lado do piloto neerlandês.

Felipe Massa é o último grande nome a juntar-se aos que apoiam o tricampeão do mundo, criticando a FIA por penalizar Max Verstappen com serviço comunitário. Massa, em declarações ao site Motorsport-Total, argumentou que o facto de praguejar num contexto como este não ultrapassa nenhum limite importante e não justifica uma sanção. Comparou-o ao que acontece frequentemente no futebol e sublinhou que o castigo foi injusto.

“Não se pode dizer algo que ultrapasse esse limite. Se encontrasses alguém no futebol e ele tivesse um microfone, o que achas que ele diria? Tudo tem um limite, mas o que aconteceu com a FIA e o que eles fizeram com Max não foi bom. Todos os pilotos estão completamente contra isso.”

Outros pilotos manifestaram a sua oposição à penalização, sendo provável que a questão seja discutida entre os pilotos e a FIA no próximo Grande Prémio dos EUA em Austin. Os pormenores do serviço comunitário de Verstappen ainda não foram revelados.