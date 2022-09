F1: Felipe Drugovich torna-se piloto da Aston Martin | AutoSport

No mesmo fim de semana em que festejou a conquista do título de F2, Felipe Drugovich assinou contrato de formação com a Aston Martin F1. O piloto brasileiro torna-se assim no primeiro membro do Programa de Desenvolvimento de Pilotos da equipa britânica.

O Programa de Desenvolvimento de Pilotos foi concebido em concertação com os engenheiros e gestores da AMF1 e destina-se a proporcionar uma escada para os pilotos júnior chegarem à Fórmula 1.

Como membro do programa, Felipe tornar-se-á um dos pilotos de reserva da equipa. A intenção da equipa é que ele faça o TL1 no Grande Prémio de Abu Dhabi (em substituição do Lance Stroll) e que participe também no teste de jovens pilotos de novembro no Circuito Yas Marina.

Para 2023, terá um extenso programa de testes ao volante do carro de 2021 (AMR 21) e participará no Grands Prix selecionados como membro da equipa.

Felipe Drugovich

“Tornar-me membro do Programa de Desenvolvimento de Pilotos da AMF1 é uma oportunidade fantástica para mim – e apenas acrescenta ao que tem sido uma época bem sucedida de 2022. Vencer na Fórmula 2 tem sido considerada há muito tempo como a melhor maneira possível alcançar uma carreira na Fórmula 1, e vejo o meu papel na AMF1 a dar-me todas as ferramentas para dar esse próximo passo crucial. Para mim, 2023 será de aprendizagem: Trabalharei com a equipa de F1, mas o meu principal objetivo é aprender e desenvolver-me como piloto. Espero que isso me dê uma oportunidade de correr na Fórmula 1 no futuro”.

Mike Krack, Director da Equipa

“O Felipe demonstrou um talento incrível, determinação e consistência para vencer o Campeonato de Fórmula 2 da FIA deste ano – lembro-me particularmente das suas fantásticas vitórias em Barcelona, em Maio, que foram impressionantes. Estamos encantados por ele se juntar a nós como membro do nosso Programa de Desenvolvimento de Pilotos e esperamos recebê-lo como parte da nossa equipa em Abu Dhabi em novembro deste ano”.

Lawrence Stroll, Presidente Executivo

“Tenho imenso orgulho em ter inaugurado o Programa de Desenvolvimento de pilotos da AMF1: sou um grande crente na recompensa de jovens talentos, e esta é uma forma fantástica de ajudar a desenvolver a próxima geração de pilotos. Observámos e admiramos o caminho do Felipe na Fórmula 2 este ano e o nosso objetivo é proporcionar-lhe todas as competências e experiência necessárias para poder dar o próximo passo na sua carreira.”