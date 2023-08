F1: Felipe Drugovich substitui Lance Stroll no treino livre 1 do GP de Itália | AutoSport

A Aston Martin confirmou que Felipe Drugovich participará no primeiro treino livre durante do próximo Grande Prémio de Itália aos comandos do AMR23 que costuma ser de Lance Stroll.

Esta sessão marca o regresso de Drugovich ao AMR23, depois de ter substituído Stroll durante os testes de pré-temporada no Bahrein quando este se lesionou. O piloto brasileiro esteve antes ao volante do AMR21, por exemplo nos circuitos de Silverstone, Barcelona-Catalunha e Red Bull Ring, ajudando ao seu desenvolvimento.

Felipe Drugovich afirmou que esta é “uma oportunidade fantástica para demonstrar o que aprendi no meu programa de testes. Desde o Bahrein, já fiz muitos mais quilómetros num carro de F1, por isso tenho uma noção ainda melhor de como posso dar um feedback valioso à equipa”.