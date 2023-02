F1: Felipe Drugovich no lugar de Lance Stroll | AutoSport

Já está escolhido o substituto de Lance Stroll, que se lesionou a andar de bicicleta, como foi anunciado ontem pela equipa Aston Martin. O piloto canadiano não está em condições para participar nos treinos que começam esta quinta e Felipe Drugovich irá ocupar o seu lugar.

Drugovich foi contratado pela Aston Martin por altura da conquista do seu título na F2. O brasileiro passou a ser piloto de reserva da equipa e tinha no seu horizonte fazer alguns treinos livres. Mas o azar de Stroll passou a ser a sorte de Drugovich que vai testar com a equipa durante os testes de inverno no Bahrein, antes do arranque da temporada. Stoffel Vandoorne era o segundo piloto de reserva da equipa, mas está este fim de semana ao serviço da DS Penske na Fórmula E, pelo que não poderá estar presente no teste. Assim, Drugovich vai ocupar o lugar de Stroll e preparar-se para a possibilidade de fazer a primeira corrida da época, caso Stroll não esteja em condições de correr.

Está assim definido o substituto de Stroll. Drugovich já tem assegurado o teste e ainda pode sonhar com a sua primeira corrida na F1, caso a recuperação do seu colega se revele mais demorada.