F1: Felipe Drugovich já testou com a Aston Martin | AutoSport

O jovem brasileiro Felipe Drugovich, piloto de testes da Aston Martin para 2023, já teve a sua primeira amostra e pilotou um F1 de 2021 em Silverstone.

O piloto preparou-se assim para a sessão de testes para jovens em Abu Dhabi, onde será piloto da equipa britânica. Drugovich fez mais de 300 km ao volante do AMR21, o que lhe permitiu acumular os pontos suficientes na sua superlicença para poder estar no teste em Yas Marina, assim como no TL1 em Abu Dhabi, onde usará o carro de Lance Stroll.

“É espantoso ter a minha primeira experiência de um carro de Fórmula 1” disse Drugovich. “Aprendi muito e fizemos todo o trabalho e quilometragem necessários para estarmos prontos para Abu Dhabi. O tempo estava um pouco complicado, mas fizemos algumas voltas nos pneus secos antes de correr com os pneus molhados no final do dia. O desempenho do carro foi tão impressionante: a suavidade das mudanças de velocidade, por exemplo, e a aderência lateral significa que se pode levar muita velocidade para as curvas. Gostei muito do dia; foi a minha primeira oportunidade de começar a trabalhar corretamente com a equipa na pista. Um grande obrigado a todos os que o tornaram possível”.

Mike Krack, Diretor da Equipa, elogiou o trabalho do jovem brasileiro:

“Felipe fez um excelente trabalho durante a sua sessão de teste de Silverstone. Adaptou-se rapidamente ao carro e às condições sempre a mudar, e estava no ritmo depois de apenas algumas voltas. É sempre excitante ver um jovem piloto completar as suas primeiras voltas num carro de Fórmula 1 e Felipe aproveitou ao máximo a oportunidade. Ele é um piloto inteligente, trabalhou bem com a equipa de engenharia, e impressionou-nos com o seu profissionalismo, desempenho e feedback”.