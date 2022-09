F1: Felipe Drugovich é opção para a Alpha Tauri | AutoSport

Colton Herta tem sido apontado como a principal opção para a Alpha Tauri, caso Pierre Gasly rume à Alpine, mas um novo candidato emergiu e poderá ser uma opção mais forte para os homens da Red Bull.

A equipa de Enstone está à procura de um colega de equipa para Esteban Ocon e a opção desejada por Otmar Szafnauer é o francês que nos últimos anos tem defendido as cores da formação de Faenza.

Segundo os últimos rumores que correm no paddock de Zandvoort, a Red Bull já terá concordado com todas as partes libertar o seu piloto para que este rume à Alpine, mas terá de encontrar um substituto para Gasly.

Desde há alguns dias que correm indícios do interesse de Helmut Marko em assegurar o concurso de Colton Herta, piloto associado ao projeto de Fórmula 1 da Andretti, equipa com que participa na IndyCars.

A possibilidade de colocar o americano ao lado de Yuki Tsunoda, apesar de apelativa comercialmente a diversos níveis, tem algumas questões, que começam logo pela dificuldade em garantir a Superlicença que lhe permita competir na Fórmula 1.

Só com uma flexibilização do atual regulamento Herta poderia ter acesso ao documento e, para já, a ideia dominante emanada por diversas personagens do paddock é que as regras são para cumprir, o que deita por terra as ambições do piloto de vinte e dois anos.

Para além disso, a temporada de IndyCars do californiano não tem sido brilhante, pontuada por erros e uma forma errática, características que não são muito apreciadas na Fórmula 1.

Em cima de tudo isto, Herta desconhece a maior parte dos circuitos, apesar de os testes realizados com a McLaren, o que deixa muitas dúvidas quanto à validade da opção de colocar o americano aos comandos de um Alpha Tauri.

Claro que cabe a Dr. Marko avaliar todas as possibilidades do mercado, mas neste sábado o austríaco reuniu com os representantes de um piloto que começa a ser visto como uma verdadeira opção para colocar ao lado de Tsunoda.

Apesar de ter quatro pilotos na Fórmula 2 – Ayumu Iwasa, Dennis Hauger, Jehan Daruvala e Liam Lawson, havendo ainda a situação de Juri Vips – Dr. Marko não vê nenhum deles como um ‘produto acabado’ para poder ascender à Fórmula 1 e ocupar o lugar de Gasly, mas na mesma categoria, Felipe Drugovich tem impressionado este ano e está a caminho de se sagrar Campeão este ano.

O piloto brasileiro está na sua terceira temporada na categoria e, depois de uma época difícil na Virtuosi Racing, este ano tem vindo a brilhar na MP Motorsport, uma equipa que não tem ainda o nível da Prema Racing ou da ART Grand Prix, o que tem vindo a aumentar a sua cotação no paddock.

Drugovich não faz parte de uma academia de uma equipa de Fórmula 1, estando em negociações para assegurar o lugar de piloto de reserva da Aston Martin, mas com o desenvolvimento do mercado ao longo das últimas semanas, claro que o volante da Alpha Tauri será muito mais apelativo para ele.

Para a Red Bull e Dr. Marko, que já procuraram pilotos fora da sua ‘cantera’ no passado, assegurar o jovem de vinte e um anos garantia à formação de Faenza um piloto que tem vindo a mostrar esta temporada consistência e inteligência de corrida, para além de rapidez, características que não se têm visto regularmente em Herta, tendo ainda o brasileiro a seu favor o facto de conhecer grande parte dos circuitos por onde passa o Campeonato do Mundo de Fórmula 1.

Em cima de tudo isto, o Brasil, não tendo a dimensão do Estados Unidos da América, é um mercado importante para a Red Bull, assim como para a Fórmula 1, não tendo o país sul americano um piloto regular na categoria máxima desde a saída de Felipe Nasr em 2016. Pietro Fittipaldi substituiu na Haas Romain Grosjean nas duas últimas provas da temporada de 2020, aquando do acidente do francês, mas não é visto como uma possibilidade para assumir um lugar na grelha de partida.

Em termos políticos, a FOM voltaria a frisar a importância da Fórmula 2 para os pilotos que pretendem chegar à Fórmula 1, ao colocar o Campeão de 2022 na grelha do próximo ano, como aconteceu com Charles Leclerc, George Russell, Mick Schumacher e Oscar Piastri.

São muitos os motivos para que Drugovich possa ser visto agora como o principal candidato ao lugar que Gasly deixará vago, sendo uma opção que ganha força relativamente a Herta. Os contactos existem e o interesse também, será uma questão de chegar a um acordo para que a Alpine e a Alpha Tauri possam anunciar os seus pilotos de 2023.