F1: Fecho das fábricas prolongado

A FIA anunciou que o fecho obrigatório das fábricas das equipas de F1 será prolongado.

O fecho de 21 dias passará a ser de 35, a ser válido de Março a Maio como diz o comunicado:

Após aprovação unânime do Grupo de Estratégia da Fórmula 1, da Comissão e de todas as equipas, o Conselho Mundial do Desporto a Motor ratificou por e-voto a decisão de estender o período de paralisação da Fórmula 1 de 21 para 35 dias, a ser realizado em março, abril e / ou maio, para todos os concorrentes e fabricantes de unidades motrizes.

Discussões adicionais sobre esse tópico permanecem em aberto entre a FIA, a Fórmula 1 e todas as equipas, à luz do impacto global em curso do COVID-19.