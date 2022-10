F1: Faz hoje um ano que Portimão foi palco de um dos maiores momentos de sempre | AutoSport

2020 foi um ano negativo em muitos aspetos, mas no que a desporto motorizado diz respeito, foi uma excelente colheita, especialmente a nível nacional. Além das várias conquistas a nível individual dos nossos pilotos, tivemos grandes momentos em solo nacional, um deles com a vinda da F1 ao Autódromo Internacional do Algarve.

Quis o destino que Lewis Hamilton festejasse a sua 92ª vitória, quebrando o recorde de Michael Schumacher. Um feito único que não será repetido com facilidade, dado que o piloto britânico tem 103 vitórias em seu nome. Mas foi em Portimão que a história foi reescrita. Foi neste dia, 25 de outubro, em solo nacional, que Hamilton escreveu mais uma página de ouro da F1.