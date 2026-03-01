F1: Favoritos? Martin Brundle não consegue escolher

Ferrari, Mercedes, McLaren e Red Bull Racing são apontadas como as principais candidatas ao título mundial de Fórmula 1 em 2026. No entanto, Martin Brundle considera que, nesta fase, nenhuma das quatro se destaca claramente como favorita.

Os testes de pré-temporada revelaram pontos fortes distintos em cada uma das equipas. A Mercedes impressionou pela consistência do seu pacote global, aliando fiabilidade a bom ritmo. A Red Bull apresentou uma unidade motriz própria sólida na sua estreia, enquanto a Ferrari demonstrou competitividade e inovação, nomeadamente com soluções técnicas como a asa traseira revista. Já a McLaren, campeã em título, mostrou-se igualmente consistente.

Apesar disso, todas as equipas têm procurado desvalorizar as próprias hipóteses antes do arranque da temporada, em Melbourne, atribuindo favoritismo aos rivais. A Mercedes elogia a Red Bull, a McLaren aponta Ferrari e Mercedes como referências, e o habitual jogo estratégico fora de pista mantém-se.

Para Brundle o equilíbrio entre as quatro formações é evidente, tanto ao nível técnico como no talento dos respetivos pilotos. Questionado sobre a hierarquia atual, Martin Brundle afirmou:

“Vejo a Ferrari forte; vejo ambos os pilotos da Ferrari [Lewis Hamilton e Charles Leclerc] fortes. Acho que os dois pilotos da McLaren também serão fortes. O Oscar [Piastri] vai regressar com uma missão depois do que aprendeu no ano passado; o Lando [Norris], não me lembro de o ver sem aquele grande sorriso este ano; tem agora essa confiança. O Red Bull parece muito forte, e sabemos que o controlo de carro do Max [Verstappen], que será crucial com estes carros, será incrível. Para mim, não há um favorito claro.”

Com quatro equipas a apresentar argumentos sólidos e um pelotão de pilotos altamente competitivo, a temporada de 2026 antevê-se uma das mais equilibradas dos últimos anos.