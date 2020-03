F1: Família Agnelli doa 10 milhões para apoio à crise que afeta a Itália

A Itália tornou-se no epicentro do surto de Coronavirus, que tem afetado o mundo. O número de infetados e de mortos continua a subir e a situação está a tornar-se cada vez mais dificil.

A família Agnelli, que detém a Ferrari desde 1969, além da Alfa Romeo lancia e FIAT, decidiu doar 10 milhões de euros às autoridades para fazerem frente a esta crise. Pode ler-se no comunicado:

Em resposta à emergência COVID-19, a Família Agnelli e as suas empresas implementaram uma série de medidas, em coordenação com o Departamento de Proteção Civil da Itália, para apoiar o serviço nacional de saúde italiano na assistência aos doentes e prestar assistência para aqueles que atualmente exigem ou que o necessitarão no futuro.

Em detalhe:

A família Agnelli fez uma doação de € 10 milhões ao Departamento de Proteção Civil italiano, pois gere a emergência a nível nacional; e à Specchio dei Tempi / La Stampa (uma organização de assistência social que opera na região de Piemonte), para responder às necessidades sociais e de saúde locais na cidade de Turim e Piemonte.

A EXOR e suas subsidiárias Fiat Chrysler Automobiles, Ferrari e CNH Industrial – juntamente com empresas de fora do Grupo, incluindo Ermenegildo Zegna e Pesenti Group – adquiriram um total de 150 ventiladores, juntamente com outros equipamentos médicos de vários fornecedores estrangeiros, e estão a ser preparados para o transporte aéreo imediato para a Itália.

A empresa de aluguer de carros Leasys (Banco FCA) forneceu à Cruz Vermelha Italiana e à ANPAS (Associação Nacional Italiana de Assistência Pública) uma frota de veículos para distribuição de alimentos e medicamentos a doentes, idosos e pessoas em situação de risco com necessidade de assistência em toda a Itália.

EXOR, FCA, Ferrari e CNH Industrial permanecem em contato próximo com o Departamento Italiano de Proteção Civil, para fornecer ao país serviços de pesquisa- gratuitos – para identificar equipamentos médicos e produtos de saúde disponíveis internacionalmente e para prestar assistência em questões alfandegárias para garantir a importação acelerada para a Itália.

Essas iniciativas são adicionais às já implementadas: