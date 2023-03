F1: Falha no sistema de recuperação de energia foi a causa do abandono de Lance Stroll | AutoSport

Lance Stroll estava a fazer uma boa corrida, mas foi obrigado a desistir com uma falha terminal na unidade motriz do seu AMR-23. Ainda não se sabe ao certo o que motivou a falha, mas Mike Krack levantou o véu.

O diretor da equipa revelou que a falha aconteceu no sistema de recuperação de energia:

“É uma verdadeira pena que Lance tenha sido obrigado a desistir com um problema de recuperação de energia, cuja causa ainda está a ser investigada, porque ele estava com um ritmo forte e teria certamente marcado grandes pontos também esta noite”, disse Krack, no final da corrida.

Mas o otimismo reinante na Aston Martin mantém-se com a boa prestação de Fernando Alonso, apesar de Krack continuar a refrear as expetativas:

“Penso que temos de ter cuidado com as conclusões. Temos duas amostras de dados, de duas pistas completamente diferentes. E nestas duas pistas, fomos competitivos, mas existem outras. E também não devemos subestimar o desafio, pois também pode ser que um dos concorrentes tenha tido problemas que desconhecemos e que ainda podem baralhar a ordem. Por isso, penso que temos de esperar para ver. Pergunte-me novamente no final da época”!