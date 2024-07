F1/ F2: Kimi Antonelli brilhante na Hungria, para Toto Wolff ver (vídeo)

Andrea Kimi Antonelli continua a ser uma forte opção para o lugar da Mercedes, dado o enorme potencial que revelou nas categorias de iniciação. Os primeiros passos na F2 denotaram algumas dificuldades de adaptação, mas a cada corrida Kimi Antonelli vai mostrado cada vez mais.

Na Hungria, o jovem italiano fez duas voltas assombrosas, com excelentes manobras e com um ritmo avassalador. Uma pequena amostra do que é capaz este jovem piloto que conseguiu a sua segunda vitória na F2, desta vez na Corrida principal, depois de ter vencido a corrida sprint de Silverstone. Veja as imagens:

Jump in with Kimi Antonelli as he went from 5th to 1st in just over two laps in the Feature 🚀#F2 #HungarianGP pic.twitter.com/FVyd8qzWXi

— Formula 2 (@Formula2) July 22, 2024