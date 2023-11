F1: F1: McLaren anuncia novo patrocinador que foi parceiro da Mercedes durante 14 temporadas | AutoSport

A McLaren anunciou hoje um novo patrocinador da equipa de Fórmula 1, uma marca concorrente da Red Bull na indústria das bebidas energéticas e que foi parceira da equipa Mercedes durante 14 temporadas.

A McLaren anunciou hoje um acordo comercial com a Monster Energy, que terminou a sua associação de 14 épocas com a equipa de F1 da Mercedes, passando a ser patrocinadora da estrutura liderada por Zak Brown a partir da próxima temporada.

No momento do anúncio do acordo plurianual com início em 2024, Zak Brown afirmou que “estamos muito satisfeitos por unir forças com a icónica marca Monster Energy a partir da próxima época. A Monster foca-se em celebrar os atletas através de ideias arrojadas e da criação de conteúdos fantásticos, por isso mal podemos esperar para explorar ideias e encontrar novas formas de envolver e entreter os nossos fãs”.

O presidente e diretor executivo da Monster Energy, Rodney Sacks, acrescentou que “a Monster Energy orgulha-se de iniciar este novo capítulo na sua jornada na F1 com a McLaren Racing. A Monster está concentrada em melhorar as experiências dos fãs e em estabelecer parcerias com uma equipa de classe mundial e os seus pilotos de elite para partilhar a nossa paixão com o público global da F1. Estamos a planear alguns programas realmente empolgantes com o Lando e o Oscar e estamos entusiasmados por corrermos juntos a partir de 2024”.

Com sede em Corona, Califórnia, a Monster Energy é uma empresa que comercializa e distribui bebidas energéticas e apoia a cena musical e o desporto, com uma forte presença no desporto motorizado, sendo, por exemplo, uma das patrocinadoras de Francesco Bagnaia, bicampeão do mundo de MotoGP, e da equipa de fábrica da Yamaha na mesma competição mundial.