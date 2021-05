F1: F1 Helmut Marko descarta Daniil Kvyat e Nico Hulkenberg | AutoSport

O mercado ainda está a cozinhar em lume brando, com poucas movimentações nesta fase mas a Red Bull pretende tratar de escolher o colega de Max Verstappen por volta do verão.

Com Sergio Pérez, Alex Albon e Pierre Gasly com contrato, a Red Bull tem já três opções interessantes para o futuro. No entanto Helmut Marko deixou claro que Daniil Kvyat é carta fora do baralho e Nico Hulkenberg também deverá ser:

“Definitivamente não”, disse o austríaco de 79 anos, quando questionado se o russo e o antigo piloto da Red Bull Racing e da Alpha Tauri tem hipótese de um regresso da Red Bull. “Estamos concentrados em trabalhar com os nossos actuais pilotos, mas ele também tem um contrato com a Alpine”.

“Ele está a ir muito bem na Servus TV neste momento”, disse Marko, referindo-se a Nico Hulkenberg e ao seu novo papel como comentador de televisão. “As audiências são muito boas. Ele é piloto de reserva tanto para Aston Martin e da Mercedes, pelo que tem de se manter em forma de qualquer maneira”.