F1: Expirou acordo entre a Andretti e a Renault para fornecimento de motores | AutoSport

O acordo de fornecimento de unidades motrizes e outros componentes entre a Renault e a Andretti expirou, estando agora a equipa de Michael Andretti obrigada a negociar para tentar alcançar um acordo com o mesmo ou outro fornecedor.

Depois da estrutura norte-americana ter tido luz verde da FIA tem de entrar em negociações comerciais com a Formula One Management, sabendo que não tem qualquer acordo de fornecimento, uma vez que o anterior previa uma a entrada da Andretti na Fórmula 1 mais cedo.

Bruno Famin confirmou que “tínhamos um contrato preliminar com a Andretti, mas expirou porque deveria ter sido concedida a entrada na Fórmula 1 antes de uma determinada data”. O responsável da Alpine, que liderava a fábrica da Renault onde são produzidas e montadas as unidades motrizes em Viry-Châtillon até à reestruturação interna no seio dos franceses, acrescentou que “se quisermos fazer algo com a Andretti, temos que negociar um contrato completo, um contrato formal. Portanto, no momento não temos absolutamente nenhum contrato com a Andretti”.

O responsável da Alpine explicou que os franceses mantêm a disponibilidade para alcançar um novo acordo com a Andretti, mas precisam de uma decisão da Fórmula 1 antes disso acontecer, deixando o aviso que se não acontecer até ao início do próximo ano, poderá ser tarde demais para fornecer os motores para 2025 por causa da calendarização da produção de todos os componentes.

