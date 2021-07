F1: Experiência Sprint | AutoSport

O GP da Grã-Bretanha vai ter vários pontos de interesse para os adeptos, desde a continuação da luta entre Lewis Hamilton e Max Verstappen; a atualização tão esperada para os Mercedes; o progresso de George Russell; mas no topo dos interesses, para quem segue a disciplina, temos a estreia em Silverstone da corrida sprint de qualificação, que se repete em Monza e nos EUA ou Brasil.

Não se esqueça de deixar o seu voto e opinião na nossa sondagem semanal, que esta semana aborda este tema.

Um fim de semana “diferente”

O formato do fim de semana será diferente ao que estamos habituados: um primeiro treino livre, com o mesmo período de tempo (60 minutos), seguido da qualificação com a duração e o formato que conhecemos (Q1, Q2 e Q3), novo treino livre no sábado, com a corrida sprint de qualificação a seguir. No domingo, a corrida principal.

Fica assim organizado o fim de semana do GP da Grã-Bretanha:

Sexta-Feira, 16 Julho

Treino livre 1 14:30 – 15:30

Qualifying 18:00 – 19:00

Sábado, 17 Julho

Treino livre 2 12:00 – 13:00

Qualificação Sprint 16:30 – 17:00

Domingo, 18 Julho

Corrida 15:00

Formato da corrida sprint de qualificação

As corridas sprint de qualificação terão a duração de 25 a 30 minutos, em princípio. Serão cumpridos 100km de corrida, ao contrário das corridas como as conhecemos, que cumprem mais de 300km. A grelha para a corrida sprint será decidida na qualificação, que nesses fins de semana ocorrerá na sexta-feira. Já a ordem de chegada na corrida sprint, será a ordem da grelha da corrida principal de domingo, com os 3 primeiros classificados a receberem pontos conforme a sua posição: 3º classificado recebe 1 ponto; 2º classificado tem direito a mais 2 pontos; o 1º classificado recebe 3 pontos.

Pontuação máxima por fim de semana passa a ser 29 pontos. Quer isto dizer, que o máximo de pontuação a receber nos fins de semana com corridas de sprint, passa a ser 29 pontos (por exemplo, o mesmo piloto se vencer a corrida de qualificação, fizer a volta mais rápida na corrida e vencer a corrida, recebe 29 pontos).

A fim de encorajar mais ultrapassagens, os pilotos podem utilizar o DRS no espaço de dois segundos de um adversário, em vez do atual um segundo.

Paragens, pneus e combustível

Não há pit stop obrigatório nem limite de combustível, mantendo-se o limite máximo de 140kg/h. Em termos de pneus, a regra dos pilotos começarem a corrida com o composto mais rápido na Q2 cai durante todo o fim de semana.

Em termos de opções de compostos, cada piloto tem dois jogos de pneus duros, quatro médios e seis macios – o que significa mais um jogo de médios e menos dois de macios. No total, são 12 jogos de pneus slicks, ao contrário dos normais 13. Durante a qualificação de sexta-feira, apenas o composto macio da Pirelli pode ser utilizado.

$500.000 extra para as 3 corridas sprint

As equipas têm agora de cumprir um rigoroso teto orçamental, por isso, para ajudar as equipas com o novo formato das sprint de qualificação, foi dado um valor extra orçamento de $500.000, para cobrir o desgaste de componentes e o risco de acidente.

E se um piloto não terminar a corrida sprint?

Ficará atrás de todos os pilotos que terminem a sprint de qualificação na grelha de partida para a corrida de domingo. O seu lugar estará dependente do número de voltas que completou na sprint. No caso de dois pilotos completarem o mesmo número de voltas e desistirem (por exemplo, um acidente entre dois pilotos), vale a posição da grelha de partida da sprint.

Parc fermé deu dores de cabeça

Com a corrida sprint de qualificação o período de parc fermé foi também ele alterado. Quando terminam a qualificação (Q1, Q2 ou Q3), o monolugar entra em período de parc fermé, um dia antes do normal, nestes fins de semana, à sexta-feira. Quer isto dizer que alterações na suspensão ou na aerodinâmica são proibidas.

Para além disso, um diferendo entre algumas equipas e a FIA, levou a um acordo sobre trocas de embraiagens, algo que é proibido acontecer durante parc fermé. Este diferendo entre as partes, poderia ter levado, no extremo, às equipas poderem falhar um treino livre. Segundo Otmar Szafnauer, chefe de equipa da Aston Martin, a situação foi esclarecida com a FIA e as equipas poderão trocar o componente, num processo idêntico ao de um acidente: “Temos de apresentar a embraiagem de substituição com os discos de carbono maquinados à FIA antes do fim de semana. Quando tirarmos a primeira embraiagem do carro, será verificado se a sua estrutura é idêntica à da peça suplente. Será tratado como um caso de após um acidente.”

Regulamento pode ser revisto

O Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA, reunido no Mónaco, aprovou as alterações ao regulamento da F1, que introduzem na categoria as corridas de sprint de qualificação, mas ainda antes disso ocorrer, na manhã do GP da Áustria, Michael Masi, Diretor de Corrida da F1, afirmou que o regulamento pode ser alterado conforme forem percebendo como funcionam as corridas sprint na prática.

“Para ser justo, todos têm mente completamente aberta que podem haver coisas que ninguém pensou, nenhum de nós, mas também mente aberta que, após o primeiro evento, vamos rever sem problemas, internamente e ver o que funcionou, o que não funcionou, outras áreas que precisam de ser refinadas. Muito honestamente, para todos os envolvidos, é algo de novo, particularmente na capacidade da F1. Os regulamentos tradicionalmente têm sido estruturados num formato e forma muito específicos em torno de um Grande Prémio que decorre sem que a sprint de qualificação aconteça. Por isso, todos estão bastante abertos e disseram, mesmo tão tarde como esta manhã [antes da corrida do GP da Áustria], que todos precisamos de trabalhar em conjunto e ver o que surge, qualquer coisa que não tenhamos considerado, já que todos os leram [o regulamento] hoje de princípio ao fim”, explicou Masi.

Reações dos fãs serão “ouvidas”

O formato das corridas sprint de qualificação também pode ser afetado pelos meios de comunicação social e o respetivo feedback que darão da competição, isto é, a opinião pública terá peso na decisão a tomar sobre o futuro destas corridas. Semelhante ao que aconteceu, por exemplo, nas alterações ao formato da qualificação em 2016, quando os pilotos eram eliminados a cada 90 segundos.

Para Ross Brawn, Diretor Técnico da F1, avisou que será “medido” o sucesso da corrida sprint de qualificação, para que sejam tiradas ilações para o futuro: “Em termos de medição, temos agora o nosso próprio grupo interno que mede todos os vários parâmetros e faz inquéritos aos fãs, fiéis seguidores da competição, fãs casuais, todas as diferentes categorias de fãs. Estudamos a resposta dos meios de comunicação social. Há toda uma quantidade de estudos que são feitos na nossa época normal de corridas e recebemos muito feedback sobre o que são eventos populares, o que são corridas populares, como os fãs estão a reagir aos diferentes incidentes nas corridas e por aí em diante. Vão analisar isto com bastante intensidade para estudar que resposta obtemos e podermos fazer uma avaliação”.