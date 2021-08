F1: Experiência da McLaren na F1 pode beneficiar Indycar, afirma Zak Brown | AutoSport

Depois de ter sido anunciado o acordo para a compra por parte da McLaren Racing de 75% da Arrow McLaren SP IndyCar, Zak Brown considera que o conhecimento da F1 possa beneficiar a aventura em maior escala na IndyCar Series, assim como ao contrário.

“Temos as pessoas e a tecnologia, o know-how e os recursos que pensamos poder retirar da nossa equipa de Fórmula 1 para melhorar a nossa equipa da Indy e também penso que pode acontecer isso ao contrário. Embora a Fórmula 1 seja, tecnicamente, a forma mais avançada de desporto automóvel, há muito conhecimento e know-how na equipa da Indycar, por isso penso que ambas [equipas] irão beneficiar-se mutuamente. Podem imaginar que há coisas em Woking, ferramentas técnicas que utilizamos, e que muitas equipas da Indy subcontratam, para isso temos a capacidade de as fazer internamente. Isso é algo que Taylor [Kiel – presidente da McLaren SP] e a sua equipa, juntamente com as pessoas que tenho dedicadas à equipa da Fórmula Indy com assento na McLaren, começaram a identificar há alguns anos. Penso que este ano estão a ver os benefícios do que aprenderam no ano passado e isso, agora, só vai acelerar. E agora que somos o dono majoritário da equipa, uso o exemplo como quando se aluga uma casa, talvez não se ponha nela a melhor mobília, mas quando se é dono da casa, então vamos em frente e investe-se mais e é exatamente isso que vamos fazer agora”.

Para além de ver benefícios em juntar F1 e Indycar, o CEO da McLaren diz que quer aumentar as hipóteses de vencer na competição norte-americana, com um terceiro piloto na estrutura em 2023.

“Trata-se apenas de [juntar] o pacote certo. Temos recursos, por isso a economia não é uma preocupação, mas queremos ter três carros a correr, para que possam ganhar corridas e competir pelo campeonato. Penso que isto é tanto um campeonato de pilotos como de equipa, isso é o que o torna tão excitante, por isso precisamos de ter a certeza que podemos ter o piloto certo, como dizem, dentro do carro. E não há muitos deles no mercado. Temos uma lista muito curta. Se conseguirmos ter alguém que pensamos ser capaz de vencer, vamos tentar apanhá-lo 2022. Se não, vamos passar 2022 a procurar e termos a certeza de encontrar o piloto certo para 2023. Mas queremos definitivamente lá estar com três carros em 2023”.