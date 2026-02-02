F1: Ex- Red Bull começa a trabalhar na Ferrari

A Ferrari poderá contar já esta semana com uma contratação considerada estratégica para a temporada de 2026. Segundo a imprensa italiana, Guillaume Dezoteux — proveniente da Racing Bulls — está prestes a iniciar funções em Maranello como responsável pelas operações de performance, numa fase em que a Scuderia procura regressar à luta por títulos.

De acordo com a publicação AutoRacer.it, Guillaume Dezoteux deverá começar a trabalhar já na segunda-feira, 2 de fevereiro. O engenheiro francês tinha sido anunciado em setembro como reforço da equipa italiana, depois de exercer o cargo de diretor de performance de veículo na Racing Bulls.

A chegada de Dezoteux insere-se numa política de recrutamento agressiva por parte da Ferrari nos últimos anos, numa tentativa de quebrar o jejum de títulos que dura desde 2008. Entre outras contratações recentes destacam-se Loïc Serra, proveniente da Mercedes, e Jérôme d’Ambrosio, agora diretor-adjunto da equipa.