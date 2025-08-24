F1: Ex-mecânico da Ferrari sugere teoria sobre as dificuldades de Lewis Hamilton e relembra… Vettel

Lewis Hamilton está a enfrentar uma temporada de estreia desafiadora com a Ferrari, ainda sem ter subido ao pódio em 2025, enquanto o seu companheiro de equipa Charles Leclerc já conquistou cinco.

O ex-mecânico da Ferrari Francesco Cigarini atribui parte das dificuldades de Hamilton à afinação do SF-25, que favorece o estilo de condução preciso de Leclerc, com uma traseira livre que exige sensibilidade excecional.

“Leclerc prefere um carro com uma afinação muito precisa, com uma traseira muito livre que requer muita sensibilidade”, disse o italiano à Sky Italia. “Quando Vettel tentou copiar essa afinação, acabou a parecer um principiante. Acho que é exatamente isso que está a acontecer com Hamilton agora.”

As dificuldades atuais de Hamilton são, portanto, resultado da combinação entre o SF-25 não se adequar ao seu estilo e a exigência de adaptação ao carro. Os regulamentos de 2026 poderão oferecer uma oportunidade de “reset” e permitir-lhe ter um monolugar mais compatível com as suas características. O italiano sugeriu também que colaboração com Vettel poderia também ajudar Hamilton a fornecer feedback mais eficaz para o desenvolvimento do próximo carro da Ferrari, beneficiando tanto o seu desempenho como a competitividade da equipa na próxima temporada, o que parece algo mais rebuscado.