F1: Ex-McLaren Jost Capito é novo rosto da reestruturação da Williams

Os novos proprietários da Williams, a Dorilton Capital, têm vindo a fazer uma revisão da estrutura desde que assumiram o cargo da família Williams em Agosto, com o reforço dos departamentos em todos os sectores.

A última mudança é a entrada em cena de um nome conhecido da F1, Jost Capito. Com quatro décadas de experiência no automobilismo, irá conduzir a equipa para uma nova era, assumindo a responsabilidade pelo funcionamento quotidiano da empresa a partir de 1 de Fevereiro de 2021. Capito ficou conhecido pelo seu trabalho de sucesso na Volkswagen numa altura em que a marca dominou por completo o WRC. A sua passagem pela McLaren foi fugaz numa fase em que a equipa passava por momentos francamente negativos.

Reportará ao Presidente da Williams Matthew Savage, enquanto Simon Roberts – que assumiu o papel de diretor de equipa desde que Claire Williams saiu depois de Monza – reportará diretamente a Capito, tendo assumido o papel permanentemente.

“É uma grande honra para mim juntar-me à Williams Racing nestes tempos emocionantes e exigentes, tanto para a equipa como para a Fórmula 1”, disse Capito. “É uma honra fazer parte do futuro desta equipa que carrega um nome tão pungente no desporto, pelo que chego a este desafio com grande respeito e com um enorme prazer”.