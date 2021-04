F1: Ex-chefe da Ferrari ligado à Aston Martin

Lawrence Stroll está focado em tornar a sua equipa numa estrutura vencedora e não deverá olhar a meios para o conseguir. Agora é a vez de um nome com ligações fortes à Ferrari a ser associado à Aston.

Está a ser amplamente divulgado que Marco Mattiacci, antigo chefe de equipa da Ferrari, vai juntar-se a Aston Martin num papel de consultor.

Mattiacci esteve pouco tempo à frente da Ferrari tendo entrado para o lugar de Stefano Domenicali, antes da entrada em cena de Maurizio Arrivabene. Depois de oito anos longe da Fórmula 1, o italiano de 50 anos deverá regressar ao desporto no que tem sido descrito como um “papel de consultoria de crescimento e desenvolvimento” com Aston Martin, de acordo com a Gazzetta dello Sport.

A passagem de Mattiacci pelo leme da equipa Ferrari foi fugaz e durou apenas alguns meses e até se pode dizer que a sua influência não terá sido muito grande tendo em conta o pouco tempo que esteve no cargo. A Mattiacci tem experiência de trabalho com uma marca de automóveis britânica, tendo-se juntado à Jaguar aos 19 anos de idade, passando ali 10 anos no seu departamento de marketing. Quando se juntou à Ferrari, teve uma carreira de sucesso tendo impulsionado as vendas da Ferrari e da Maserati no continente americano e na Ásia.

Foi nomeado presidente e CEO da Ferrari North America em 2010 e acredita-se que foi neste papel que desenvolveu a sua amizade com o agora patrão Aston Martin Lawrence Stroll, o que pode explicar a entrada do italiano para o papel de consultor. Desde 2016, a Mattiacci tem estado envolvida com a empresa de desenvolvimento de carros elétricos Faraday Future como a sua marca principal global e responsável comercial.