F1: Ex-chefe acusa Toto Wolff de ser o “cãozinho de colo” de Lawrence Stroll

Colin Kolles não poupou nas palavras e disse que Toto Wolff era o “cãozinho de colo” de Lawrence Stroll. Palavras fortes do ex-chefe de equipa que passou pela Jordan (depois Midland e Spyker), Force India, tendo depois criado com o seu pai a ByKolles que compete no endurance.

Kolles minimizou a contribuição de Wolff para o domínio absoluto de F1 por parte da Mercedes e terá citado Bernie Ecclestone:

“Toto Wolff é chamado de cãozinho de colo do Sr. Stroll. Esta é uma citação de Bernie Ecclestone. As estruturas [da Mercedes] foram criadas por Ross Brawn, por isso a equipa é como um grande navio a vapor. Se tirar o capitão, o navio avança. A construção foi liderada por Ross Brawn.”

“A nossa amizade acabou porque certas pessoas inventam coisas e depois não se lembram. Esse foi o grande problema. O Sr. Wolff foi um parceiro de negócios e eu trouxe-o para a Fórmula 1, embora muitas pessoas não queiram saber disso. Penso que a combinação Stroll-Wolff é muito perigosa para Sebastian Vettel, porque há muitos fatores que entram em jogo em segundo plano.”

É certo que Wolff e Stroll têm fortes ligações, mas minimizar a contribuição de Wolff na Mercedes não parece muito lógico e não é claro como é que a relação entre os dois empresários pode prejudicar Vettel. Declarações surpreendentes do ex-chefe de equipa.