F1: Evoluções nos monolugares são muito menores com os novos regulamentos | AutoSport

É um facto: os novos regulamentos da Fórmula 1 estão a permitir às equipas mais pequenas chegar um pouco mais perto das maiores equipas. Pelo menos é o que diz Gunther Steiner, chefe de equipa da Haas. E ele sustenta o que afirma. Enquanto algumas equipas, como a Williams e a Aston Martin modificaram fortemente os seus monolugares, a Haas assegura que está a conseguir melhorar apenas e só ajustando as afinações do seu monolugar: “Estamos cada vez mais certos sobre como temos de afinar o nosso carro”, confirmou Steiner.

Kevin Magnussen concorda: “Durante algum tempo, isso deu-nos mais progressos do que qualquer nova peça. Mas também é verdade que neste momento os ganhos estão a ficar mais pequenos”, disse o dinamarquês, sendo essa a razão pela qual está agora mais perto de chegar uma atualização na Haas, e Steiner pensa que valerá “mais de dois décimos”: “Não nos teríamos esforçado tanto por menos do que isso”, disse Steiner, que entende que o teto orçamental é muito importante para equilibrar mais o plantel, destacando também as novas regras: “Penso que é um pouco mais difícil do que era anteriormente, porque os upgrades trazidos hoje pelas equipas não têm sido tão grandes como eram anos atrás. É muito mais difícil encontrar desempenho com estes regulamentos técnicos do que era antes. Portanto, também temos de dizer que estes regulamentos técnicos são bastante bons”.