F1: eventual troca de ‘motor’ no RB20 de Max Verstappen, pode dar avanço à concorrência…

Max Verstappen deverá ser brevemente penalizado na grelha de partida já que a inspeção da Honda cada vez mais perto da conclusão da análise da unidade motriz do GP do Canadá.

As notícias não devem ser boas para o campeão do mundo, já que esse motor era quase novo, pelo que Verstappen poderá ter que adicionar em breve uma unidade motriz extra à sua reserva.

E, tendo já usado o seu quarto e último motor de combustão interna da época no Grande Prémio de Espanha, quando usar outro terá uma penalização automática de 10 lugares na grelha.

À entrada para este fim de semana, Verstappen já tinha utilizado quatro motores de combustão interna (ICE), turbocompressores, unidades MGU-Hs e MGU-K, bem como dois sistemas eletrónicos de controlo e reservas de energia.

Esta situação foi desencadeada em Montreal, quando o holandês foi forçado a parar no início do segundo treino devido a um suposto problema com o seu sistema de recuperação de energia.

O problema do ERS levou a Honda a retirar o motor do seu carro e a levá-lo diretamente para o Japão, onde está a ser analisado. como se sabe isto já sucedeu no passado e a Red Bull já optou por penalizações na grelha de partida em corridas em que as ultrapassagens são mais fáceis, como o Grande Prémio da Bélgica em Spa-Francorchamps, que se aproxima.

Só que a vantagem da Red Bull não é a mesma do passado recente e repetir uma recuperação tão rápida pode ser bem mais difícil desta vez. Portanto as hipóteses de Max Verstappen ter um fim de semana bem sucedido no Grande Prémio da Bélgica podem sofrer um golpe se for penalizado na grelha para a corrida.

Correm rumores que a Red Bull optou por trocar o ICE para Spa-Francorchamps pelo que deverá começar o Grande Prémio da Bélgica 10 lugares mais atrás na grelha do que na qualificação.