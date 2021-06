F1: Evento nos Países Baixos deverá ocorrer sem restrições | AutoSport

O correspondente neerlandês do jornal De Telegraaf, Erik van Haren, avançou que o GP da Holanda em Setembro deverá ocorrer sem qualquer restrição anti Covid para os espetadores e que apenas com as bancadas completas, entre cem mil pessoas por dia, é que o evento economicamente faz sentido e só assim avança.

“O ministro da saúde está muito otimista e espera que todas as restrições desapareçam até 1 de Setembro, incluindo a exigência de um metro e meio de distanciamento social“, disse van Haren à publicação Ekstra Bladet.

O jornalista afirmou ainda que há duas semanas não tinha certeza que o GP avançaria, sinal que num curto espaço de tempo as condições se alteram.

“Só com100.000 [pessoas] é que faz sentido financeiramente. Se me tivessem perguntado há duas semanas, teria ficado em dúvida se a corrida iria prosseguir, mas após os últimos anúncios, já não tenho”.