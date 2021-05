F1: EUA e México seguros no calendário

Com o cancelamento do GP do Canadá pelo segundo ano consecutivo devido à pandemia, surgiram algumas dúvidas quanto às viagens para o continente Americano, para os GP dos EUA e do México. As últimas noticias dão-nos conta que ambos estão seguros no calendário deste ano.

Os organizadores mexicanos querem que os “visitantes tenham a certeza que estamos prontos para receber a Fórmula 1”, mesmo que neste caso em particular, o circuito esteja a ser utilizado como hospital de campanha na luta contra o COVID-19.

No caso dos Estados Unidos da América, algumas fontes dentro da F1 dão como certo que nenhuma alteração irá acontecer. Os GP dos EUA e do México ocorrem nos dois últimos fins de semana do mês de Outubro .