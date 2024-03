F1: Estreia do novo Aston Martin Safety Car no GP da Arábia Saudita | AutoSport

O recém-lançado Aston Martin Vantage está pronto para deixar a sua marca como o Safety Car da Fórmula 1. A mais recente versão do Vantage irá estrear-se no Grande Prémio da Arábia Saudita, enquanto o DBX707 continuará a ser o carro médico.

2024 é a quarta temporada consecutiva em que um Aston Martin especialmente equipado é escolhido como um dos Safety Car oficiais do mundial de Fórmula 1.

A nova versão do Vantage foi revelada recentemente, tendo debaixo do capô um potente motor 4.0 litros Twin-Turbo V8 construído à mão, proporcionando um aumento de 30% de potência em relação ao modelo anterior. O desempenho do novo Vantage de estrada é tal que não foi necessária qualquer atualização do motor, alterações ao sistema de arrefecimento ou melhoria do desempenho dos travões para o adaptar ao seu papel de Safety Car.

Bernd Mayländer, piloto do Safety Car da FIA, comento que “o Aston Martin Vantage vem de uma linhagem incrível e esta nova versão é a mais rápida de sempre. As minhas primeiras impressões foram muito positivas, pois senti imediatamente a melhoria no comportamento e, claro, na potência. Precisamos de um carro que seja rápido para que possamos responder com rapidez e segurança quando recebemos a chamada para uma intervenção em pista e o Vantage proporciona-nos isso. Gostei de conduzir o Vantage nas últimas três temporadas e estou feliz por ser agora um dos primeiros a conduzir o novo Vantage e a experimentar todo o seu desempenho nos maiores circuitos do mundo”.

Em termos de diferença para o modelo de estrada, o Aston Martin Vantage Safety Car possui uma aerodinâmica adicional e modificada no seu fundo, juntamente com um splitter dianteiro alargado e perfilado. Para melhorar a aerodinâmica, foi instalada uma nova asa traseira numa posição personalizada e a barra de luzes da FIA também recebeu um novo perfil aerodinâmico, uma vez que cada milésimo de segundo de desempenho é vital.