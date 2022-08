F1: Estreia de Oscar Piastri com a Alpine apontada para Spa ou Monza | AutoSport

O diretor-desportivo da equipa francesa, Alan Permane, admitiu que o jovem australiano Oscar Piastri irá fazer a sua estreia na Fórmula 1 no TL1 em Spa, no final deste mês, ou talvez em Monza, em setembro.

“Iremos ver o Oscar [Piastri] no nosso carro, ou em Spa, ou Monza pela primeira vez”, disse Permane aos repórteres.

A Alpine foi apanhada de surpresa com a mudança de Fernando Alonso da equipa francesa para a Aston Martin, deixando desta forma um lugar vago na equipa, cujo candidato favorito a o ocupar é Oscar Piastri. No entanto, ainda não foi feita nenhuma oficialização por parte da equipa sobre quem será o piloto que irá fazer dupla com Esteban Ocon em 2023. Entretanto, Franz Tost, chefe de equipa da Alpha Tauri, revelou que o grupo sedeado em Faenza planeia trazer Liam Lawson para realizar os TL1 pela equipa também em Spa.

Por Eduardo Moreira