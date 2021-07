F1: Estratégia errada da Alpha Tauri | AutoSport

Pierre Gasly terminou a corrida do GP da Áustria no 9º lugar, mas a estratégia predefinida pela equipa, não resultou. Saíndo com pneus macios, Gasly teve de parar duas vezes, assim como o seu colega de equipa, mas retirou daí nenhum ganho, podendo até terminar mais acima com uma estratégia diferente.

“Tivemos de nos comprometer [com a estratégia] na sexta-feira à noite. Não sentimos que tínhamos o ritmo para o fazer [com médios]. Em termos de estratégia, precisamos de analisar os dados e ver a nossa abordagem do fim-de-semana. Mas a McLaren fez com que funcionasse, Daniel [Ricciardo] a partir de 13º, conseguiu dar a volta com uma única paragem. Portanto, houve claramente alguns aspectos positivos para fazer uma paragem, mas teremos de rever. Pensámos que provavelmente beneficiaríamos mais com a dupla paragem, e verificou-se que não era a ideal. Olhando para a Aston Martin com a mesma estratégia, vendo o Yuki [Tsunoda] e eu, parece que tivemos de lutar mais. Mas ainda assim, chegamos muito perto dos Ferrari, que tiveram um ritmo de corrida muito bom no fim-de-semana passado”.