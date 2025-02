F1: Estratégia da Red Bull pode mudar a meio da época

A equipa enfrenta o desafio de equilibrar o desenvolvimento entre os seus carros de 2025 e 2026. Waché reconhece que, embora a concentração em 2026 possa ser tentadora, a equipa não vai sacrificar a luta pelo título em 2025. A sua estratégia será flexível, adaptando-se com base no que descobrirem durante o desenvolvimento.

A Red Bull venceu os títulos de 2022 e 2023, mas em 2024 caiu para o terceiro lugar. No entanto, o terceiro lugar vai dar mais tempo de desenvolvimento no túnel de vento, o que dá muito jeito para desenvolver o carro de 2026, ano que marca a entrada numa nova era.

A Red Bull Racing vai beneficiar de tempo extra no túnel de vento em 2025, depois de ter ficado em terceiro lugar no campeonato de construtores de 2024. Apesar de terem perdido o prémio monetário, o diretor técnico Pierre Waché vê este facto como uma potencial vantagem, especialmente para a preparação do carro de 2026 de acordo com os novos regulamentos.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros