F1: Estratégia da McLaren surpreendeu a Red Bull em Abu Dhabi
Laurent Mekies reconheceu que a Red Bull não antecipou a estratégia dividida da McLaren entre Lando Norris e Oscar Piastri no Grande Prémio de Abu Dhabi, última prova da temporada. A abordagem diferenciada da equipa britânica condicionou as opções de Max Verstappen na luta pelo título e acabou por se revelar decisiva no desenrolar da corrida.
Muitas críticas foram feitas à estratégia da McLaren no Qatar. Mas na derradeira e decisiva prova do ano, a equipa britânica não facilitou e até surpreendeu a Red Bull. Enquanto Norris, partindo da segunda posição, alinhou com pneus médios — tal como Verstappen na pole position —, Piastri, terceiro na grelha, iniciou a corrida com pneus duros, criando uma diferença estratégica que apanhou a Red Bull desprevenida. A ultrapassagem de Piastri ao colega de equipa na Curva 9, num movimento previamente considerado pela McLaren, impediu Verstappen de atrasar os dois MCL39 e colocá-los sob pressão do pelotão, uma das suas poucas hipóteses de se interpor entre Norris e o título.
O plano permitiu à McLaren manter margem tática e anulou a capacidade de Verstappen de manipular o ritmo até fases avançadas da corrida — algo que, no fim, o neerlandês decidiu não tentar. Norris parou cedo, recuperou posições e colocou-se na luta direta pelo campeonato, realizando depois uma segunda paragem para se proteger da aproximação de Charles Leclerc.
Após a corrida, Norris agradeceu a Piastri pelo papel desempenhado, destacando a forma como forçou Verstappen a dividir esforços. Mekies, no seu balanço pós-prova, admitiu que a estratégia rival foi surpreendente e eficaz, conferindo à McLaren duas abordagens simultâneas para disputar a vitória e deixando a Red Bull exposta a múltiplos cenários.
Laurent Mekies afirmou:
“De facto, sim, fomos apanhados de surpresa. Penso que foi bastante inteligente da parte deles.Isso deu-lhes muitas opções e, no fim, colocou-nos perante dois cenários diferentes na luta pela vitória. Portanto, sim, não estávamos à espera disso.”
