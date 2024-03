F1, Esteban Ocon: “Um ano importante na minha carreira” | AutoSport

Enquanto Esteban Ocon está a ter um início de temporada difícil com a Alpine, o francês admite já ter começado a discutir o seu futuro na Fórmula 1, uma vez que, juntamente com Pierre Gasly, 2024 é o último ano do seu atual contrato com a equipa de Enstone.

Tendo reconhecido que há conversações em curso em torno do seu futuro, Ocon salienta que está numa melhor posição agora do que em 2019, quando perdeu o lugar na então Racing Point, tendo estado uma temporada fora da Fórmula 1.

“É um ano importante na minha carreira e quero fazer o melhor que puder”, disse Ocon no podcast High Performance. “Não quero qualquer arrependimento no final do ano. Vai haver muito trabalho dentro e fora da pista. Obviamente, haverá conversas porque estou no último ano do meu contrato”.

Admitindo que “com certeza já começaram” as conversas sobre o seu futuro, Esteban Ocon realça não ser um “grande fã dessas conversas, mas estou num lugar diferente do que estava em 2019. Agora sou um vencedor de corridas, subi ao pódio. Tenho muitos argumentos a meu favor”, diz o francês.

O piloto francês explicou anteriormente, que o seu compromisso com a Alpine, apesar dos desafios que têm para ultrapassar, continua inabalável e que isso não altera a forma como aborda cada fim de semana de corridas.