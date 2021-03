F1, Esteban Ocon: ” Trabalhar com Fernando Alonso é fantástico”

Esteban Ocon entra para 2021 com novas ambições e novas metas. O jovem piloto francês que no ano passado fez o seu regresso à competição e já conquistou o seu primeiro pódio na F1, quer manter o impeto conquistado no final da época, ao mesmo tempo que aprende com Fernando Alonso. Ocon está no último ano de contrato e por isso será um ano de definição para o piloto:

“Estou muito ansioso por começar a temporada e ter o primeiro gosto do

A521 no Bahrein. Tem sido uma longa e ocupada pausa de inverno de preparação e eu, juntamente com a equipa, sinto-me pronto para o ano que se avizinha. Adoro as novas cores da Alpine e, como francês, é um grande orgulho levar a bandeira francesa no carro. Sinto-me mais preparado do que no ano passado e penso que isso é tão natural tendo tido um ano inteiro de corridas em 2020. Quero começar a época no mesmo nível que terminei no ano passado, e não vejo qualquer razão para que não possa ser esse o caso. Trabalhar com Fernando vai ser fantástico. Ele é um piloto que eu sempre admirei. Estou ansioso por trabalhar com ele e pressiona-lo para ajudar que a equipa cumpra os seus objetivos”.