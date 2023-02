F1: Esteban Ocon tem como objetivo aproximar Alpine das equipas de topo | AutoSport

Durante a apresentação do Alpine A523 o CEO da marca francesa Laurent Rossi, disse estar confiante que a equipa de Fórmula 1 vai continuar a manter a sua progressão ascendente de modo a desafiar as equipas da frente da tabela classificativa, acrescentando mais tarde que a repetição do resultado de 2022, o quarto posto no mundial de construtores, é o objetivo mínimo da equipa francesa.

No entanto, Esteban Ocon coloca um objetivo secundário para a temporada da Alpine: encurtar a diferença para as três equipas da frente.

O piloto francês explicou que “a diferença do quarto para terceiro é enorme”, recordando a diferença pontual do ano passado (342 pontos separaram o terceiro lugar da Mercedes do quarto da Alpine). “Podemos ser quartos classificados, mas tentar chegar muito mais perto do terceiro – e talvez lutar pelo terceiro – isso é uma dimensão completamente diferente. Tentar passar de terminar entre os cinco primeiros a acabar em posições de pódio, isso é completamente diferente. Portanto, obviamente, é um objetivo muito grande que estabelecemos para nós”, completou o piloto.

Ocon reforçou a ideia do seu superior na equipa, afirmando que “somos muito ambiciosos, somos competitivos. É isso que queremos alcançar”.

Foto: Alpine