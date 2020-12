F1, Esteban Ocon: “Sergio Perez não pode ficar fora da F1…”

Se há um piloto na Fórmula 1 que entende bem o que está agora a passar Sergio Pérez é Esteban Ocon, ele que depois de ter sido seu colega na Force India, teve de ficar um ano fora da F1 porque Lawrence Stroll comprou a equipa e quis levar o filho, Lance Stroll, para lá. É esse o cenário que enfrenta o mexicano, ficar um ano fora da F1, pois segundo se sabe a sua única possibilidade para 2021 é a Red Bull, e a decisão tarda.



Ocon alcançou agora com a equipa anglo-francesa um saboroso pódio em Sakhir, e compreende a posição de Perez: “É obviamente uma posição muito difícil de se estar. Eu sei bem, sei como é que é. Estou contente pelo Sergio ter obtido este resultado. Para mostrar a todos que ele merece estar na Fórmula 1. Ele é um dos melhores do mundo e não pode ser deixado de fora. Não há como, não seria normal” disse Ocon, falando sobre a dura realidade da F1, em que bons pilotos se encontram por vezes sem lugar: “O desporto é assim, infelizmente, e não se acaba nas melhores situações. Do meu lado foi um ano difícil, mas eu estava em boas mãos. Tive muitas pessoas a acreditar em mim e a apoiar-me, o que me ajudou a regressar após um ano fora e sim, aqui estamos nós. Não é fácil pôr mãos à obra, mas depois de algum tempo e algumas corridas, chega-se lá”, disse.