F1: Esteban Ocon será o primeiro a ir para a pista na Alpine

Fernando Alonso terá de esperar por sábado para experimentar as sensações do A521 da Alpine. O piloto espanhol será o segundo a ir para a pista, com o dia de sexta a ser da responsabilidade de Esteban Ocon. Alonso pilotará no sábado e a dupla dividirá o domingo.

Equipa Dia 1 Dia 2 Dia 3 Mercedes A ser anunciado A ser anunciado A ser anunciado Red Bull Verstappen Perez Perez/Verstappen McLaren Norris/Ricciardo Norris/Ricciardo Norris/Ricciardo Aston Martin A ser anunciado A ser anunciado A ser anunciado Alpine Ocon Alonso Ocon/Alonso Ferrari A ser anunciado A ser anunciado A ser anunciado AlphaTauri A ser anunciado A ser anunciado A ser anunciado Alfa Romeo Raikkonen/Giovinazzi Giovinazzi Raikkonen Haas Schumacher/Mazepin Mazepin/Schumacher Schumacher/Mazepin Williams Nissany Latifi Russell