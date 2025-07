F1: Esteban Ocon satisfeito com primeira metade de época na Haas

Esteban Ocon mostrou-se satisfeito com a sua mudança para a Haas, dizendo que a equipa cumpriu as suas promessas e que os resultados da Fórmula 1 de 2025 estão de acordo com as expectativas. Ocon, que veio da Alpine, já igualou a sua pontuação de 23 pontos de 2024 e elogiou a Haas pelo seu foco claro e operações diretas sob a liderança do diretor da equipa, Ayao Komatsu.

Embora reconheça a necessidade de mais ritmo, Ocon disse que a estrutura e os objetivos da equipa estão alinhados, o que o deixa “feliz”.

“Não houve mentiras no que Ayao disse. As coisas estão a correr como deveriam. Queremos ter mais ritmo. É nisso que estamos focados e que precisamos resolver. Mas todo o resto é muito simples, muito claro e focado num único objetivo, que é o mais importante. Estou feliz.”

Ele também destacou o sucesso crescente do seu relacionamento com os engenheiros, particularmente com a engenheira de corrida Laura Mueller, observando que a melhoria na comunicação, o desempenho consistente e as corridas sem erros são os principais pontos positivos até agora nesta temporada.

“Estamos a compreender-nos muito mais, trabalhando em todos os pequenos detalhes”, disse ele. “Estou a aprender muito ao lado dela [Mueller]. E sim, têm sido corridas fortes. Fizemos um trabalho realmente sólido, sem erros.”