F1, Esteban Ocon: “Ricciardo foi uma boa referência para o meu regresso”

Esteban Ocon regressou à Fórmula 1 em 2020 com a equipa da Renault. Para 2021, o piloto francês vai fazer dupla com o bicampeão Fernando Alonso, mas Ocon não esquece o trabalho que Ricciardo fez na equipa.

“O Ricciardo foi uma boa referência para mim. Eles estava sempre a extrair o melhor do carro, e isso fez com que eu também estivesse a tentar mais no meu lado da garagem. Aprendi muito com ele, foi uma boa referência para o meu regresso.

Apesar de ter terminado atrás de Ricciardo, Ocon conquistou o melhor resultado da Renault em 2020, com o segundo lugar no Grande Prémio do Sakhir. Este resultado marcou também a estreia em pódios por parte do jovem francês.

Mas, em termos de qualificação, Ocon ainda tem de melhorar, afirmando que “tenho estado a tentar melhorar os meus fins-de-semana no total e a minha abordagem na qualificação. Quanto melhor estou, melhor me sinto no carro”.