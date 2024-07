F1: Esteban Ocon recebeu de presente o A521 com que venceu o GP da Hungria

Esteban Ocon está de saída da Haas, mas recebeu um presente especial. Antes do Grande Prémio da Hungria, Ocon recebeu o A521 com que venceu o GP da Hungria de 2021.

Nessa corrida, Ocon aproveitou um início caótico e uma paragem estratégica nas boxes bem executada para vencer, enquanto Lewis Hamilton recuperou do último lugar para terminar em segundo após a desqualificação de Sebastian Vettel.

Falando antes do Grande Prémio da Hungria, Ocon disse o seguinte: “O Grande Prémio da Hungria será sempre uma corrida especial para mim, pois foi onde consegui a minha primeira vitória, que foi também a primeira vitória da equipa Alpine”, disse Ocon antes do Grande Prémio.

“É um dos meus circuitos preferidos do calendário e um circuito que adoro correr. É uma ótima pista para conduzir, onde é necessário muito apoio aerodinâmico com muitas curvas consecutivas e fluidas. As ultrapassagens podem ser complicadas, com as únicas oportunidades reais no primeiro sector, o que dá mais ênfase à maximização do desempenho na qualificação.

“Prevê-se que o tempo esteja quente, pelo que a estratégia também será tida em conta para ajudar na gestão dos pneus. Estou ansioso pelo ambiente em Budapeste, a cidade abraça verdadeiramente a Fórmula 1 quando a visitamos e os fãs trazem sempre a melhor energia.”