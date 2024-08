F1: Esteban Ocon quer que a FIA não mude os regulamentos de 2026, apesar das críticas

Esteban Ocon defende que a FIA mantenha um controlo rigoroso sobre os regulamentos aerodinâmicos da Fórmula 1 de 2026 para garantir uma maior concorrência entre as equipas.

As novas regras, que introduzem a aerodinâmica ativa e alterações nas dimensões dos carros, foram criticadas por algumas equipas como sendo demasiado restritivas. No entanto, Ocon, que se juntará à Haas em 2025, apoia estas restrições, acreditando que ajudarão a manter as equipas uniformemente equiparadas, em vez de permitir o aparecimento de lacunas de desempenho significativas devido a diferentes caminhos de desenvolvimento.

“Atualmente, não concordo com o facto de vermos vencedores diferentes”, começou Ocon, citado pelo motorsport.com. “Sim, McLaren, Red Bull, Mercedes, Ferrari, eles ainda são os mesmos que havia há muito tempo, e muito tempo antes. Existe um campeonato de construtores e continua a ser importante saber ‘qual é a melhor equipa’ . Mas todos os carros deviam estar a três ou quatro décimos”.

Ocon argumenta que uma grelha bem regulada resultaria em corridas mais competitivas e emocionantes, com mais equipas capazes de ganhar corridas, à semelhança do que experimentou na Fórmula 3 e no DTM. Ele acredita que os fãs preferem corridas renhidas e combates roda-a-roda do que ver qual a equipa que tem o melhor desenvolvimento automóvel. Ocon sugere que um cenário em que muitos carros podem potencialmente ganhar uma corrida, semelhante à natureza competitiva da Fórmula E, seria ideal para a Fórmula 1.

“Vejo que [as novas regras] são muito restritas em muitas coisas diferentes em termos aerodinâmicos e vejo que as equipas estão a tentar abri-las mais. Por isso, espero que a FIA seja muito rigorosa e diga: ‘não, não vamos abrir mais’. Porque, se for esse o caso, vai depender de quem fizer o melhor trabalho no fim de semana, mais do que do desenvolvimento geral do carro. O que é que nós gostamos enquanto fãs? Gostamos de corridas, gostamos de combates renhidos roda-a-roda, gostamos de muitas lutas pela liderança, até ao final da corrida. Não nos interessa muito quem tem o melhor desenvolvimento ao longo da época, isso não é muito fixe para ver na televisão ao domingo.”

“Como fã do desporto e como piloto, o que eu quero ver é dez carros capazes de ganhar um fim de semana. Como aconteceu na Fórmula 3 e, por vezes, no DTM. Espero que haja alguma diferença com um pouco de diferença entre as unidades motrizes em ’26. Mas, em termos aerodinâmicos, vai ser bastante fixo. Não como na Fórmula E, mas quase, é o que eu desejo. A unidade motriz tem muito menos impacto do que se pensa. É um fator de desempenho, muito importante, mas nada comparado com o desenvolvimento aerodinâmico e tudo o resto. É 10% de todo o pacote. Por isso, é isso que estou a dizer: a unidade motriz é boa, mas mantenham tudo o resto restrito!”