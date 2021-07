F1: Esteban Ocon quer “mudar o máximo de peças possível no carro” | AutoSport

Depois de assinar novo contrato com a sua equipa, a Alpine, Estaban Ocon não tem tido a vida muito facilitada. Se não bastasse ter rodado muito atrás que o seu colega de equipa, o monstro da F1 Fernando Alonso, terminou a sua participação na corrida logo na curva 3 da primeira volta.

O francês explicou que o carro mostra algum défice no desempenho e que quer alterar componente no carro, para começar quase do zero em Silverstone.

“Vemos algumas coisas, e estamos a ver algum défice, mas é difícil apontar o dedo à verdadeira razão. Vamos começar de novo em Silverstone, mudar o máximo de peças possível no carro, e esperamos voltar muito mais fortes. Com certeza, para ser um segundo mais lento na primeira volta [na qualificação] em comparação com Fernando, é demasiado grande a diferença. Há definitivamente algo que não estava a funcionar bem, e que precisamos de compreender”.